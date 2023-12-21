Россиян предупредили о последствиях злоупотребления майонезом

Терапевт Лепилова: злоупотребление майонезом приводит к хроническому воспалению

Регулярное злоупотребление майонезом приводит к хроническому воспалению в организме и преждевременному старению, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. Об этих и некоторых других негативных последствиях включения в рацион популярного новогоднего соуса для здоровья она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Как отметила врач, майонез является основной заправкой для таких новогодних салатов, как оливье, селедка под шубой и мимоза. Именно этот соус придает блюдам мягкий вкус и делает их сытными. Однако, по ее словам, частое употребление в пищу майонеза чревато негативными последствиями для здоровья, так как в его состав входит большое количество растительного масла, яичных желтков, горчицы, уксуса или лимонного сока, соли и сахара.

Подсолнечное масло, объяснила Лепилова, может быть вредным из-за наличия арахидоновой и линолевой жирных кислот, или омега-6 . «Эти вещества при чрезмерном употреблении могут привести к воспалительным процессам в организме. Таким образом, если не контролировать количество потребления майонеза, это может привести к раннему старению и развитию многих сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила терапевт.

Яичные желтки, по ее словам, содержат много насыщенных жиров, которые при употреблении в большом количестве могут привести к повышению уровня «плохого холестерина» в крови и развитию атеросклероза. Кроме того, майонез содержит сахар и соль, что может способствовать набору лишнего веса, добавила врач.

Однако, если употреблять этот соус в умеренных количествах, исключать его из своего рациона не придется. Пару раз в месяц можно позволить себе сделать вкусный салат с майонезной заправкой — примерно двух-трех столовых ложек будет достаточно для блюда объемом 500 миллилитров Полина Лепилова врач-терапевт

В качестве альтернативы майонезу Лепилова предложила использовать заправку на основе йогурта или кефира, которая содержит полезные пробиотики и белок. Добавление горчицы или нескольких капель лимонного сока, натуральных трав и специй придадут соусу вкус. «Также можно использовать авокадо в качестве основы для кремовых салатных заправок: этот продукт содержит здоровые жиры и питательные вещества, витамин Е и калий, которые оказывают на организм антиоксидантное действие и полезны для волос и кожи», — порекомендовала собеседница «Ленты.ру».

При этом домашний майонез, по словам Лепиловой, с одной стороны, может быть полезнее покупного. Для этого нужно при его приготовлении использовать оливковое масло вместо растительного, а также добавлять мало сахара или соли.

Главная опасность соуса собственного приготовления кроется в сырых яйцах — источнике сальмонеллеза. Вероятность, что магазинные яйца заражены этой бактерией, мала — они проходят проверку на производстве, а вот фермерские или домашние яйца лучше использовать в других целях и после термической обработки. В состав покупного майонеза входят яйца, прошедшие специальную проверку, или яичный порошок Полина Лепилова врач-терапевт

Если для приготовления домашнего майонеза использовать вместо масла и яиц такую основу, как биойогурт или сметану жирностью 10-15 процентов, количество калорий в соусе значительно снизится, добавила Лепилова.

Ранее диетолог Александра Разаренова назвала самый вредный способ приготовления яиц. По ее словам, жарка на масле увеличивает содержание насыщенных жиров и калорий в блюде, что может быть вредно для здоровья.