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14:49, 21 декабря 2023Среда обитания

Путин оценил объемы дорожного строительства в России

Путин: в России будет отремонтировано более 31 тысячи километров дорог

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России планируется отремонтировать более 31 тысячи километров дорог. Об этом во время запуска движения по трассе М-12 «Восток» до Казани заявил президент России Владимир Путин, передают РИА Новости.

Будут реконструированы не только федеральные трассы, но также региональные и местные дороги. По итогам года в России уложено более 1888 миллионов метров асфальта и бетона, в том числе и в новых регионах. Это рекордные объемы дорожного строительства в стране, высказался глава государства.

В июне вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о планах по ремонту более 1800 километров дорог, ведущих к популярным среди туристов местам. К концу 2023 года власти рассчитывали привести в порядок около 320 участков региональных трасс и городских улиц.

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      Виктория Клабукова
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