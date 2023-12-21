Путин оценил объемы дорожного строительства в России

Путин: в России будет отремонтировано более 31 тысячи километров дорог

В России планируется отремонтировать более 31 тысячи километров дорог. Об этом во время запуска движения по трассе М-12 «Восток» до Казани заявил президент России Владимир Путин, передают РИА Новости.

Будут реконструированы не только федеральные трассы, но также региональные и местные дороги. По итогам года в России уложено более 1888 миллионов метров асфальта и бетона, в том числе и в новых регионах. Это рекордные объемы дорожного строительства в стране, высказался глава государства.

В июне вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о планах по ремонту более 1800 километров дорог, ведущих к популярным среди туристов местам. К концу 2023 года власти рассчитывали привести в порядок около 320 участков региональных трасс и городских улиц.