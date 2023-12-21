Порнозвезда вышла замуж и придумала способ зарабатывать дальше без съемок

Для порномодели из США при помощи искусственного интеллекта (ИИ) создали виртуального двойника. Об этом сообщает Washington Post.

39-летняя порнозвезда, известная под именем Софи Ди, согласилась на коллаборацию со стартапом STXT, который предложил ей создать СофиИИ — чатбот-двойника. Таким способом Ди, которая недавно вышла замуж, планирует зарабатывать на жизнь после того, как перестанет создавать собственный эротический контент.

STXT намеревается создать особый чатбот, в котором поклонники Ди смогут общаться с моделью и даже получать от нее откровенные фотографии и ролики. Месячная подписка на СофиИИ будет стоить 4,99 доллара для тех, кому достаточно картинок, и 9,99 для тех, кто хочет насладиться видео.

Для создания чатбота разработчики загрузили в систему сотни эротических переписок. Они также попросили Ди заполнить большую анкету с подробностями о ее семье и личной жизни, чтобы сделать двойника максимально реалистичным. Новые снимки Ди будут создаваться на основе ее существующих фотографий.

«Модели, особенно взрослые, в некотором смысле похожи на спортсменов. В годы, когда мы занимаемся порно, мы не получаем никаких отчислений, у нас нет медицинской страховки. После съемки вы получаете только один чек, и невозможно предугадать, когда деньги закончатся. Теперь, с ИИ, я чувствую, что могу немного расслабиться. Даже если я однажды решу перестать снимать контент для взрослых, он будет появляться сам по себе», — рассказала Ди журналистам.

Сейчас у СофиИИ уже 700 подписчиков.

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