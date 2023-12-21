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18:19, 21 декабря 2023Экономика

Названы последствия выхода Анголы из ОПЕК

Аналитик Рыков назвал негативным прецедент выхода Анголы из ОПЕК
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Leonhard Foeger / Unsplash

Решение Анголы покинуть ОПЕК может стать негативным прецедентом для организации. Так о последствиях выхода африканской страны из объединения в разговоре с «Лентой.ру» высказался заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

ОПЕК — объединение стран — экспортеров нефти. После выхода Анголы в нем остаются 12 государств: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея. Также есть формат ОПЕК+, куда входят лидеры по экспорту нефти, в том числе Россия.

По словам аналитика, падение цен на нефть после объявления Луанды нельзя назвать критичным. Большого влияния на рынок энергоресурсов пока это не окажет, считает он.

«Ангола занимает место во второй десятке по добыче нефти, поэтому это не так заметно. Кроме того, непонятно, как она дальше будет себя вести и насколько она реально увеличит свою добычу. Но здесь я бы хотел сказать, что важен сам прецедент, который заключается в том, что имеется достаточно существенное недовольство относительно политики ограничения добычи нефти», — отметил он.

Это могло бы иметь определенные негативные последствия, связанные с тем, что будет парад выходов или выражений недовольства. Оно приведет к тому, что сокращение добычи нефти будет ослабевать и будут падать цены на нефть, что является для нас не очень хорошим фактором

Юрий Рыковзаведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

Специалист напомнил, что уже были прецеденты, когда страны выходили из ОПЕК и возвращались. Но случай с Анголой — это определенный знак, полагает Юрий Рыков.

«Я не думаю, что это отразится на стоимости доллара, скорее, на цене на нефть. Если это будет единичный случай, не думаю, что это какое-то влияние окажет», — добавил он.

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21 декабря руководство Анголы одобрило выход страны из ОПЕК. «Мы считаем, что в данный момент Ангола ничего не получает, оставаясь в организации. Защищая свои интересы, страна решила выйти из ОПЕК», — сказал министр минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантино Азеведо.

На последнем заседании ОПЕК+ власти Анголы были недовольны слишком низкой квотой — 1,11 миллиона баррелей в сутки. Страна отказалась от таких условий и заявила, что намерена увеличить добычу и с января будет добывать 1,18 миллиона баррелей в сутки. Это важно для ВВП страны, поскольку экспорт нефти составляет в нем 47 процентов.

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      Мария Сметанина
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