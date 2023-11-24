Названа причина споров внутри ОПЕК+ из-за добычи нефти

Reuters: саммит ОПЕК+ отложили на фоне желания Анголы и Нигерии нарастить добычу

Перенос министерской встречи стран ОПЕК+, что оказалось полной неожиданностью для рынка, произошел на фоне желания Анголы и Нигерии увеличить добычу нефти. Об этом со ссылкой на официальных лиц из этих африканских стран пишет Reuters.

Предполагалось, что участники соглашения должны обсудить продление текущего уровня сокращения добычи или даже его ужесточение, но с такой повесткой согласились не все. В частности, в Анголе утверждают, что будут бороться за увеличение добычи, потому что страна инвестирует в разработку месторождений и не хочет останавливаться.

Источники агентства в ОПЕК+ подтверждают, что задержка связана с африканскими странами. Речь идет об июньском обещании ОПЕК+ пересмотреть квоты на добычу для Анголы, Нигерии и Конго на 2024 год.

Тогда организация поручила консалтинговым компаниям IHS, Rystad Energy и Wood Mackenzie проверить данные по добыче в этих странах, чтобы представить их на одном из заседаний. В Нигерии указывают, что довольны выводами аналитиков.

Встреча ОПЕК+ в Вене должна была состояться 26 ноября, но в среду, 22 ноября, ее без объяснения причин перенесли на 30-е число. Четкое свидетельство разногласий внутри объединения привело к резкому падению стоимости нефти, хотя на следующий день котировки и отыграли половину сокращения.

Аналитики отмечают, что беспрецедентная ситуация может свидетельствовать о тупике, в котором оказалась ОПЕК+. Текущая стоимость нефти, около 80 долларов за баррель Brent, выглядит достаточно низкой, но дальнейшее сокращение добычи выглядит сомнительной мерой, так как ОПЕК+ может начать терять долю рынка.

Глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран напомнил, что США существенно увеличили добычу и экспорт нефти, поставки из Ирана начали восстанавливаться, а российская нефть поступает на мировой рынок в прежних объемах. Таким образом, страны ОПЕК+ могут оказаться в ситуации, когда сокращением освобождают дорогу конкурентам.