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15:42, 21 декабря 2023Экономика

Один из членов ОПЕК объявил о выходе из него

Ангола объявила о выходе из ОПЕК на фоне недовольства квотами на добычу

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Руководство Анголы одобрило выход из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом со ссылкой на заявление министра минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантино Азеведо сообщает местное новостное агентство ANGOP.

В заметке указано, что решение было принято на совещании совета министров республики под руководством президента страны Жоау Лоуренсу.

Ангола предупреждала о возможности радикального решения после того, как посчитала новые квоты на добычу слишком низкими. Ее позиция стала одним из поводом для переноса министерской встречи ОПЕК+ в Вене, намеченной на 26 ноября, но состоявшейся только 30 ноября.

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Свои претензии к планам ОПЕК+ по сокращению добычи также высказывали Нигерия и Конго. Их демарш стал одним из поводом для аналитиков усомниться в том, что объединение в состоянии повлиять на рынок так, как влияло раньше. Кроме того, новое снижение показалось участникам рынка недостаточным для поддержания цен.

В частности, аналитик Reuters Клайд Рассел назвал решение ОПЕК+ признаком бессилия картеля. По его мнению, сокращение могут компенсировать другие участники рынка, не связанные обязательствами.

На этом фоне цены на нефть сразу после саммита пошли вниз. Резкий рост добычи в США и увеличение в стране коммерческих запасов поставил под сомнение заявления о дефиците сырья на рынке.

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      Платон Щукин
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