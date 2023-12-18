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10:42, 18 декабря 2023Экономика

США резко увеличили добычу и продажу нефти

Bloomberg: резкий рост добычи нефти в США ставит под угрозу стратегию ОПЕК+
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Американские буровые компании, работающие на сланцевых месторождениях, в последнее время нарастили добычу, значительно превзойдя прогнозы аналитиков. Об этом со ссылкой на статистические данные пишет Bloomberg.

Ранее государственные эксперты ожидали, в что четвертом квартале США в среднем будут добывать 12,5 миллиона баррелей в сутки, но в декабре прогноз пришлось резко увеличить — до 13,3 миллиона баррелей. В контексте поставок на мировой рынок такой уровень сопоставим с добавлением продаж от новой Венесуэлы.

Подобный рост сам по себе ставит под угрозу стратегию ОПЕК+. Объединение за счет сокращения добычи хочет добиться комфортного для себя уровня стоимости продажи сырья, но если их выпадающие объемы будут замещать американские нефтяники, то вместо роста цен картель получит падение доли на рынке. В новых условиях членам объединения придется признать, что США обладают достаточной властью, чтобы разрушить их планы.

Аналитик Wood Mackenzie Ltd. Райан Дьюман подчеркнул, что США сыграли огромную роль на нефтяном рынке в 2023 году, фактически поставив его в новые условия. Главным фактором, который не учли аналитики, стали новые технологии.

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Традиционно при оценке будущей добычи рынок ориентировался на количество буровых установок, а оно в 2023 году сократилось на 20 процентов. Однако нефтяные компании оказались способны резко повысить эффективность добычи на существующих скважинах, и теперь им для наращивания добычи не нужно пропорционально увеличивать объемы бурения.

Одним из важных следствий такого процесса стала предполагаемая неготовность мелких участников ОПЕК+ придерживаться своих квот. Ведь для них сокращение добычи более болезненно, а отсутствие результата в виде роста цен меняет правила игры. В частности, во время последнего саммита ОПЕК+, который прошел 30 ноября, выполнять предложенные квоты отказалась Ангола.

Ранее Минэнерго США снизило прогноз по стоимости нефти Brent в 2024 году на 11 процентов, до 82,57 доллара за баррель. На фоне успехов отрасли в период с января по сентябрь 2023 года, нефть стала главным экспортным товаром США объемом 86 миллиардов долларов.

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      Платон Щукин
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