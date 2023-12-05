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08:37, 5 декабря 2023Экономика

Нефть назвали главным экспортным товаром США

РИА Новости: главным экспортным товаром США в январе-сентябре стала нефть

Фото: Bing Guan / Reuters

В период с января по сентябрь 2023 года главным экспортным товаром США объемом 86 миллиардов долларов впервые как минимум с 2009 года назвали нефть. Об этом со ссылкой на собственный анализ данных статистической службы страны сообщает РИА Новости.

С 2009 по 2021 год первую строчку делили нефтепродукты и самолеты, но в 2022-м нефть вытеснила самолеты, а в текущем году — нефтепродукты. Поводом стало сильное сокращение объема последних в денежном выражении — на 19 процентов.

Самолеты остаются на третьем месте, четвертую строчку занял природный газ, вошедший в первую пятерку в 2021 году. Замыкают топ-5 поставляемых за рубеж категорий товаров автомобили. До 2021 года в составе пяти крупнейших статей экспорта США оказывались лекарства, телефоны, микрочипы, запчасти для автомобилей.

Ранее сообщалось, что в сентябре США обновили исторический рекорд добычи нефти в одной стране. По итогам месяца показатель достиг 13,24 миллиона баррелей в сутки. Такое достижение стало одной из причин падения снижения нефтяных котировок в последние месяцы, помешать которому не смогли новые ограничения, анонсированные ОПЕК+.

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      Платон Щукин
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