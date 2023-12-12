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21:02, 12 декабря 2023Экономика

В США резко понизили прогноз нефтяных цен на 2024 год

Минэнерго США понизило прогноз стоимости Brent в 2024 году до $82,57 за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Nick Oxford / Reuters

В Министерстве энергетики (Минэнерго) США понизили прогноз по средней стоимости нефти североморской марки Brent в 2024 году на 11 процентов в сравнении с предыдущей оценкой — до уровня в 82,57 доллара за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет аналитиков Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Таким образом, в ведомстве понизили предыдущий прогноз по средней стоимости Brent в 2024 году более чем на 10 долларов. По итогам этого года в Минэнерго США ожидают показатель на уровне в 82,4 доллара за баррель. В ведомстве также прогнозируют суточную добычу сырья в стране на отметке в 13,11 миллиона баррелей, что на 40 тысяч баррелей меньше предыдущей оценки ведомства. При этом на 2023 год Минэнерго, напротив, повысило прогноз на 30 тысяч баррелей в сутки, до 12,93 миллиона.

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Ранее в EIA сообщили, что по итогам сентября объемы нефтедобычи в США увеличились на 1,7 процента в месячном выражении и вышли на рекордный уровень в 13,24 миллиона баррелей в сутки. Согласно данным газеты Financial Times (FT), подобный результат стал максимальным не только за последние полгода, но и за всю мировую историю наблюдений.

Подобная стратегия американских нефтяников позволяет сдерживать рост биржевых сырьевых цен вопреки решению стран ОПЕК+ о резком сокращении добычи в начале 2024 года, считают эксперты. Только за последнюю неделю котировки снизились примерно на 10 процентов — цены не поддержали ни заявления чиновников крупнейших производителей сырья, включая Саудовскую Аравию и Россию, ни срочный визит президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби.

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      Анатолий Акулов
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