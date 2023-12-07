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20:52, 7 декабря 2023Экономика

Цены на нефть упали

Цены на нефть Brent впервые с июня упали ниже 74 долларов за баррель

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Во второй половине дня 7 декабря стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель, что произошло впервые с конца июня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 20:30 по московскому времени цена составляла 73,7 доллара за баррель. Стоимость североамериканского сорта WTI находится на уровне 68,8 доллара.

Нефтяные котировки устремились вниз после министерской встречи ОПЕК+, которая состоялась 30 ноября в Вене. Участники рынка оценили их результат как слабость объединения и неготовность к дальнейшему реальному сокращению добычи.

Brent от TradingView

На фоне рекордного роста добычи в США и слабости спроса трейдеры и аналитики пересмотрели свои прогнозы по дефициту сырья на рынке. При этом демарш Анголы, отказавшейся исполнять предложенные ей ОПЕК+ квоты, позволяет предположить, что другие страны с выпадающими доходами также могут увеличить добычу.

На этом фоне стоимость российского экспортного сорта нефти Urals упала ниже ценового потолка в 60 долларов за баррель, а дисконт с Brent вырос почти до 20 долларов.

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      Платон Щукин
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