Эротическая модель-фермерша раскрыла свой доход с OnlyFans

44-летняя эротическая модель-фермерша Джоди Марш раскрыла свой доход с платформы по продаже откровенного контента OnlyFans. О своем заработке она высказалась в беседе с изданием DailyMail.

Модель рассказала, что заработала на OnlyFans 60 тысяч фунтов стерлингов (6,9 миллиона рублей). По словам Марш, заработанные деньги она вложила в постройку нового забора в своем центре спасения животных Fripps Farm. «Мне приходится покрывать расходы центра за счет OnlyFans. Моя грудь заплатила за заборы фермы, она также выплатила зарплату персоналу центра», — пошутила она.

Марш также отметила, что на содержание центра спасения животных уходит 16 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей) в месяц. Фермерша добавила, что иногда «трудно оставаться на плаву», когда появляются дополнительные расходы.

Ранее фермерша и модель OnlyFans Хони Брукс назвала главное преимущество работы на платформе. По ее словам, карьера модели помогает ей оставаться самой собой. Девушка также добавила, что ее фермерская деятельность значительно помогает росту ее бизнеса по продаже откровенных фото, поскольку на ферме у нее никогда не заканчиваются идеи для съемок.