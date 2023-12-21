Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 21 декабря 2023Наука и техника

Перечислены главные проблемы генеративного ИИ

MIT: главные проблемы генеративного ИИ — замена людей, фейки, авторские права

Фото: Philipp Katzenberger / Unsplash

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) перечислили основные проблемы генеративного искусственного интеллекта (ИИ), которые человечеству придется решить в будущем. Материал опубликован на сайте организации.

Авторы научных исследований назвали основные моменты, которые должны «определить будущее ИИ». В первую очередь специалисты задались вопросом, сколько людей лишатся работы из-за того, что их заменят машины. Многие опрошенные авторами ученые предположили, что технологии в целом расширят возможности людей, а не заменят их.

Также ученые озаботились проблемой авторских прав, которые могут нарушать инструменты ИИ. Например, писатели обеспокоены тем, что сервисы вроде ChatGPT смогут создать литературное произведение за них. Кроме того, авторы исследования отметили опасность фейков, которые можно распространять с помощью генеративного ИИ. В качестве примера они привели фотографию Папы Римского Франциска в стильном пуховике, которая стала очень популярной в сети, но оказалась фейком.

В материале говорится, что ученым придется решить и проблему предвзятости. Например, отвечающие за отбор сотрудников алгоритмы чаще выбирают мужчин, чем женщин. Кроме того, исследователи отметили высокую стоимость поддержки работы моделей ИИ. Так, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг отметил, что подавляющее большинство мировой вычислительной инфраструктуры должно быть энергоэффективной для решения потребностей ИИ.

Ранее авторы научного журнала Nature включили инженера Илью Суцкевера — одного из создаталей чат-бота ChatGPT — в список ученых года. Суцкевер является основателем компании OpenAI.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Вбросы направлены на разрушение отношений» В МИД ответили на западные сообщения об угрозе Дании от российских рыбаков

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтепровод в Брянской области

      В Петербурге кадета нашли без сознания после репетиции новогоднего бала

      Минобороны заявило об уничтожении скрытых позиций ВСУ

      Граждане США заметно опечалились

      Яна Рудковская пожаловалась на нехватку сна

      Планировавший забросать военкомат россиянин сел в тюрьму

      Еще 16 штатов потребовали не допустить Трампа до праймериз

      В подмосковном пансионате пенсионер расправился с соседом по комнате из-за шума

      Известного учителя нашли под окнами многоэтажки в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости