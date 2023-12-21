Перечислены главные проблемы генеративного ИИ

MIT: главные проблемы генеративного ИИ — замена людей, фейки, авторские права

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) перечислили основные проблемы генеративного искусственного интеллекта (ИИ), которые человечеству придется решить в будущем. Материал опубликован на сайте организации.

Авторы научных исследований назвали основные моменты, которые должны «определить будущее ИИ». В первую очередь специалисты задались вопросом, сколько людей лишатся работы из-за того, что их заменят машины. Многие опрошенные авторами ученые предположили, что технологии в целом расширят возможности людей, а не заменят их.

Также ученые озаботились проблемой авторских прав, которые могут нарушать инструменты ИИ. Например, писатели обеспокоены тем, что сервисы вроде ChatGPT смогут создать литературное произведение за них. Кроме того, авторы исследования отметили опасность фейков, которые можно распространять с помощью генеративного ИИ. В качестве примера они привели фотографию Папы Римского Франциска в стильном пуховике, которая стала очень популярной в сети, но оказалась фейком.

В материале говорится, что ученым придется решить и проблему предвзятости. Например, отвечающие за отбор сотрудников алгоритмы чаще выбирают мужчин, чем женщин. Кроме того, исследователи отметили высокую стоимость поддержки работы моделей ИИ. Так, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг отметил, что подавляющее большинство мировой вычислительной инфраструктуры должно быть энергоэффективной для решения потребностей ИИ.

Ранее авторы научного журнала Nature включили инженера Илью Суцкевера — одного из создаталей чат-бота ChatGPT — в список ученых года. Суцкевер является основателем компании OpenAI.