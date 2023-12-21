Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 21 декабря 2023Россия

Генштаб ВС России раскрыл потери ВСУ за полгода

Герасимов: за полгода ВСУ потеряли около 160 тысяч человек
СюжетМинобороны:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

За полгода Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 160 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, чьи слова приводит Telegram-канал Минобороны России.

Помимо потерь среди личного состава за указанный промежуток времени противник лишился трех тысяч бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета.

«Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», — пояснил он.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. По данным главы оборонного ведомства, украинские войска также потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России пообещали ответ Западу на изъятие активов. Что планируют власти?

      Мать умершей после отдыха в лагере россиянки заявила о халатности руководства

      Итоги проверки «Почты России» описали фразой «многое для себя открыли»

      В США захотели поднять пошлины на китайские электромобили

      Герасимов назвал число переданных Украине ракет Storm Shadow и Scalp

      Крейсер «Адмирал Нахимов» получит высокоточное оружие

      Власти пообещали не увеличивать налоги для бизнеса

      Иностранцам закроют доступ к данным о российской экономике

      В Москве выпало слишком много снега

      В Госдуме оценили возможность блокировки YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости