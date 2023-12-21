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12:57, 21 декабря 2023Россия

Глава Генштаба раскрыл план контрнаступления ВСУ

Герасимов: ВСУ планировали блокировать Мелитополь и наступать к Азовскому морю
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Киев в ходе контрнаступления планировал блокировать Мелитополь и двигаться в сторону Азовского моря. Намерения Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, его слова приводит Минобороны в Telegram-канале.

«Замыслом противника предусматривалось к исходу 15-х суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом», — сообщил Герасимов.

По его информации, для этого ВСУ сосредоточили на запорожском направлении до 50 батальонов для наступления, более 230 танков и тысячи боевых бронированных машин, половина из них были иностранными. Впоследствии украинское командование увеличило группировку до 80 батальонов.

Чтобы контрнаступление Киева не состоялось, российские военнослужащие создали эшелонированную систему инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций. В результате планы ВСУ провалились — противник незначительно продвинулся на запорожском направлении и не сумел преодолеть тактическую оборону России.

Всего с начала СВО, по данным министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. Украинские войска также потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, 259 вертолетов и 8,5 тысячи артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

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      Анастасия Шейкина
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