Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:43, 21 декабря 2023Из жизни

Кладоискатель нашел в лесу обрез вместо сокровищ и помог поймать преступника

YorkshireLive: в Великобритании кладоискатель нашел тайник с обрезом и патронами

Фото: Jonas Walzberg / Globallookpress.com

В Великобритании вынесен приговор преступнику, который прятал в лесу обрез и патроны к нему. Об этом сообщает сайт YorkshireLive.

Тайник нашел кладоискатель, прочесывавший окрестности с металлоискателем. Когда устройство сработало, он начал копать, но вместо сокровищ наткнулся на спрятанное оружие. Ему пришлось сообщить о находке сотрудникам полиции.

Следы, оставленные на вещах в тайнике, помогли установить личность, а затем и поймать владельца обреза — 34-летнего Ваджида Али. «Али пытался преуменьшить степень своей причастности и утверждал, что его заставили закопать ружье, но нам удалось продемонстрировать его общие связи с серьезной организованной преступностью», — заявил представитель полиции Западного Йоркшира.

Материалы по теме:
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021

Суд приговорил Али к семи годам и девяти месяцам лишения свободы.

Ранее кладоискатель из Великобритании при помощи металлоискателя нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до новой эры. Эксперты оценили их стоимость в 30 тысяч фунтов стерлингов.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Отражение контрнаступления, потери ВСУ и ядерный терроризм. Генштаб подвел итоги 2023 года в зоне СВО

      «Мощный китаец» помог россиянам заработать миллионы рублей

      Банкротство «Северного потока-2» отложили на полгода

      Стапельный период строительства «Князя Пожарского» завершат по графику

      Похвалившая Lada Vesta Матвиенко пересела на премиальный Aurus

      Мигрантам раздали повестки в военкомат на елочных базарах российского города

      IKEA предупредила о нехватке товаров в магазинах из-за атак в Красном море

      Рэпер Гуф рассказал о новом романе

      Минобороны Украины прокомментировало планы мобилизации граждан за границей

      Собчак отреагировала на заявление в прокуратуру по вечеринке у Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости