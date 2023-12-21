Кладоискатель нашел в лесу обрез вместо сокровищ и помог поймать преступника

YorkshireLive: в Великобритании кладоискатель нашел тайник с обрезом и патронами

В Великобритании вынесен приговор преступнику, который прятал в лесу обрез и патроны к нему. Об этом сообщает сайт YorkshireLive.

Тайник нашел кладоискатель, прочесывавший окрестности с металлоискателем. Когда устройство сработало, он начал копать, но вместо сокровищ наткнулся на спрятанное оружие. Ему пришлось сообщить о находке сотрудникам полиции.

Следы, оставленные на вещах в тайнике, помогли установить личность, а затем и поймать владельца обреза — 34-летнего Ваджида Али. «Али пытался преуменьшить степень своей причастности и утверждал, что его заставили закопать ружье, но нам удалось продемонстрировать его общие связи с серьезной организованной преступностью», — заявил представитель полиции Западного Йоркшира.

Суд приговорил Али к семи годам и девяти месяцам лишения свободы.

Ранее кладоискатель из Великобритании при помощи металлоискателя нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до новой эры. Эксперты оценили их стоимость в 30 тысяч фунтов стерлингов.