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02:46, 21 декабря 2023Мир

ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене заложников

WSJ: ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Omar Ashtawy / Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене удерживаемых лиц, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетских чиновников.

Как уточнило издание, в ХАМАС не согласились на остановку боевых действий. «ХАМАС отвергло предложение Израиля об остановке боев на одну неделю в обмен на несколько десятков заложников», — подчеркнул автор.

В движении заявили, что ХАМАС не будет обсуждать освобождение израильских заложников до тех пор, пока сначала не вступит в силу прекращение огня. По мнению израильских чиновников, ХАМАС, вероятно, хочет вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки. В рамках новой сделки Израиль хотел добиться освобождения 40 заложников.

19 декабря израильский президент Ицхак Герцог заявил, что Израиль готов снова прекратить огонь ради гуманитарной паузы в секторе Газа и освобождения оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС.

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      Марина Совина
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