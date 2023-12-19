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17:40, 19 декабря 2023Мир

В Израиле заявили о готовности прекратить огонь в секторе Газа

Герцог: Израиль готов снова прекратить огонь ради освобождения заложников в Газе

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Израиль готов снова прекратить огонь ради гуманитарной паузы в секторе Газа и освобождения оставшихся заложников, удерживаемых палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог в ходе встречи с иностранными послами, сообщает ТАСС.

«Я могу подтвердить тот факт, что Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи [для сектора Газа], чтобы обеспечить освобождение заложников», — говорится в сообщении канцелярии политика.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль ведет с США и Катаром переговоры об очередном прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Бен Цви также отметил, что переговоры о перемирии не ведутся. По его мнению, «о перемирии с ХАМАС не о чем говорить».

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      Виктория Кондратьева
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