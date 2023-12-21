ЦБ оценил вероятность кризиса на рынке жилья после отмены льготной ипотеки

ЦБ: адресные ипотечные программы исключают риск кризиса на рынке жилья

Кризиса на рынке недвижимости в России после отмены льготных кредитов не ожидается. Такой риск исключают адресные ипотечные программы, оценил подобную вероятность директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в беседе с «Российской газетой».

В отличие от семейной ипотеки, которая способствует решению демографической проблемы в стране, «широкая» льготная ипотека не преследует конкретных целей. Для того, чтобы ее оформить, человеку не требуется доказывать наличие финансовых проблем, необходимость в господдержке, рассказал представитель регулятора. Многие заемщики берут такую ссуду в инвестиционных целях. Поэтому Банк России выступает против массовой льготной ипотеки.

Льготная ипотечная программа была призвана решить пандемийный кризис на рынке жилья. Со снижением заболеваемости исчезла и потребность в «антистрессовых» мерах. Свернуть массовую льготную ипотеку нужно было в любом случае, но сделать это надо было раньше. Из-за промедления возникли побочные эффекты в виде роста цен, отметил Данилов. Теперь льготная ипотека потеряла целесообразность: жилье перестало быть доступным. По данным Центробанка, на среднюю годовую зарплату россиянин может приобрести 6,5 квадратного метра против 8 квадратов ранее. Срок накопления на квартиру площадью 50 квадратов увеличился с шести до восьми лет.

Ужесточение льготной ипотеки, вероятно, приведет к спаду спроса на новостройки в Москве, считают эксперты. Не менее трети потенциальных покупателей новых квартир отложат сделку до 2025 года.