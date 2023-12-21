Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:15, 21 декабря 2023Среда обитания

ЦБ оценил вероятность кризиса на рынке жилья после отмены льготной ипотеки

ЦБ: адресные ипотечные программы исключают риск кризиса на рынке жилья
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Кризиса на рынке недвижимости в России после отмены льготных кредитов не ожидается. Такой риск исключают адресные ипотечные программы, оценил подобную вероятность директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в беседе с «Российской газетой».

В отличие от семейной ипотеки, которая способствует решению демографической проблемы в стране, «широкая» льготная ипотека не преследует конкретных целей. Для того, чтобы ее оформить, человеку не требуется доказывать наличие финансовых проблем, необходимость в господдержке, рассказал представитель регулятора. Многие заемщики берут такую ссуду в инвестиционных целях. Поэтому Банк России выступает против массовой льготной ипотеки.

Материалы по теме:
Платите больше Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
Платите большеЦены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
8 августа 2018
«Жить стало очень хреново» Откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
«Жить стало очень хреново»Откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
29 августа 2018
Ставки сделаны Россия рискует остаться без дешевой ипотеки. Чем это грозит?
Ставки сделаныРоссия рискует остаться без дешевой ипотеки. Чем это грозит?
18 сентября 2018

Льготная ипотечная программа была призвана решить пандемийный кризис на рынке жилья. Со снижением заболеваемости исчезла и потребность в «антистрессовых» мерах. Свернуть массовую льготную ипотеку нужно было в любом случае, но сделать это надо было раньше. Из-за промедления возникли побочные эффекты в виде роста цен, отметил Данилов. Теперь льготная ипотека потеряла целесообразность: жилье перестало быть доступным. По данным Центробанка, на среднюю годовую зарплату россиянин может приобрести 6,5 квадратного метра против 8 квадратов ранее. Срок накопления на квартиру площадью 50 квадратов увеличился с шести до восьми лет.

Ужесточение льготной ипотеки, вероятно, приведет к спаду спроса на новостройки в Москве, считают эксперты. Не менее трети потенциальных покупателей новых квартир отложат сделку до 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Они бросили меня здесь» Осужденный в России американец Уилан обвинил США в предательстве и пустых обещаниях

      Появилась информация о романе Ивлеевой с 21-летним манекенщиком

      Президент Польши возмутился реформой государственных СМИ Туска

      В США зафиксировали волну китайских мигрантов на границе с Мексикой

      Муж насмотрелся TikTok и выдвинул жене необычное требование

      Бывшего депутата заочно осудят за фейки о Российской армии на СВО

      Курс доллара превысил 92 рубля

      Названа возможная причина болезни снятых со следовавшего из Тюмени поезда детей

      Действия ФИФА и УЕФА против Суперлиги признали незаконными

      Совфед пообещал не допускать вмешательства в выборы президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости