Спросу на жилье в новостройках предрекли спад

Эксперт Азизов: треть покупателей нового жилья в Москве отложат сделку

Не менее трети потенциальных покупателей квартир в новостройках Москвы отложат сделку до 2025 года. Спрос спадет из-за новых ограничений в сфере льготного кредитования, передает ТАСС со ссылкой на экспертов.

По мнению директора по ипотечным продажам и внедрению фининструментов девелопера «А101» Рустама Азизова, год — это минимальный срок, за который льготный ипотечник сможет решиться на повышенный первоначальный взнос.

Падение спроса предрекла и основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. По ее сведениям, на конец сентября средний размер жилищной ссуды в столице превысил семь миллионов рублей. Согласно новым изменениям, максимальный размер льготного ипотечного кредита составит шесть миллионов рублей. Такая сумма для московского рынка недвижимости представляет мало интереса, считает Доброхотова.

Как разъяснил управляющий директор риелторской компании «Метриум» Руслан Сырцов, новый лимит ипотечного займа не покроет и половины стоимости московской квартиры. «Однушка» в массовой столичной новостройке в среднем обойдется в 13,2 миллиона рублей. Первоначальный взнос по такому лоту составит четыре миллиона (30 процентов). В рамках новых поправок ипотечник сможет занять еще шесть миллионов рублей, но на саму квартиру ему не хватит 3,2 миллиона, подсчитал Сырцов.

В пределах указанной суммы в Москве можно приобрести либо жилье на стадии котлована, либо студию, в которой не уместится семья с детьми. Пострадает не только сегмент комфорт-класса, но также бизнес и премиум, считает гендиректор компании «ОМ Девелопмент» Александр Пахоленко. Для поддержки стройотрасли в таком случае придется продлить программу льготной ипотеки, заявил он.

В начале декабря Минфин внес в правительство проект постановления, предполагающий корректировку программы льготной ипотеки. В том числе рассматривается возможность поднять первоначальный взнос по некоторым программам до 30 процентов и ограничить максимальный размер займа шестью миллионами.