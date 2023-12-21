Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:18, 21 декабря 2023Среда обитания

Предсказано будущее ипотеки в России

Экономист Казанцева: ужесточение льготной ипотеки приведет к банкротствам
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Ужесточение льготной ипотеки может привести к банкротству части россиян. О будущем ипотеки в стране рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений (партнер Минэкономразвития) Государственного университета управления Наталья Казанцева в разговоре с URA.RU.

Для оплаты первоначального взноса ипотечникам придется брать вдобавок потребительский кредит, предсказывает эксперт. Это также увеличит объемы реструктуризации кредитов. Ситуацию осложнит рост ставок по ипотеке, но экономист надеется, что этого не произойдет.

По оценке Казанцевой, объемы льготной ипотеки в наступающем 2024 году будут сокращены. Решение вызвано перегревом рынка к концу 2023 года, разрывом в ценах на первичное и вторичное жилье и подорожанием недвижимости в целом. Пик роста ипотеки придется на конец уходящего года.

Материалы по теме:
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022

При таких обстоятельствах интерес граждан сместится с покупки квартир в сторону долгосрочной аренды. Спрос на ипотечные кредиты на жилье экономсегмента также может вырасти, не исключает эксперт.

Ранее в Центробанке заявили, что после отмены льготной ипотеки рынку жилья не грозит кризис, пока действуют адресные ипотечные программы. По мнению регулятора, свернуть массовую льготную ипотеку нужно было раньше — промедление привело к росту цен на жилье.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России пообещали ответ Западу на изъятие активов. Что планируют власти?

      Мужчина захотел денег на ремонт и уговорил дочь продать свой дом

      ХАМАС заявило об отказе вести переговоры с Израилем до полного прекращения огня

      Миру предрекли новые проблемы из-за обстрелов в Красном море

      В России назвали ответ на возможную конфискацию активов страны Западом

      ЕК перечислила последний транш Украине за 2023 год

      В РПЦ отреагировали на голую вечеринку Ивлеевой

      Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ на российский регион

      Минобороны Украины подтвердило проживание семьи министра в США

      Матвиенко призвала изменить законодательство о возвращении соотечественников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости