Предсказано будущее ипотеки в России

Экономист Казанцева: ужесточение льготной ипотеки приведет к банкротствам

Ужесточение льготной ипотеки может привести к банкротству части россиян. О будущем ипотеки в стране рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений (партнер Минэкономразвития) Государственного университета управления Наталья Казанцева в разговоре с URA.RU.

Для оплаты первоначального взноса ипотечникам придется брать вдобавок потребительский кредит, предсказывает эксперт. Это также увеличит объемы реструктуризации кредитов. Ситуацию осложнит рост ставок по ипотеке, но экономист надеется, что этого не произойдет.

По оценке Казанцевой, объемы льготной ипотеки в наступающем 2024 году будут сокращены. Решение вызвано перегревом рынка к концу 2023 года, разрывом в ценах на первичное и вторичное жилье и подорожанием недвижимости в целом. Пик роста ипотеки придется на конец уходящего года.

При таких обстоятельствах интерес граждан сместится с покупки квартир в сторону долгосрочной аренды. Спрос на ипотечные кредиты на жилье экономсегмента также может вырасти, не исключает эксперт.

Ранее в Центробанке заявили, что после отмены льготной ипотеки рынку жилья не грозит кризис, пока действуют адресные ипотечные программы. По мнению регулятора, свернуть массовую льготную ипотеку нужно было раньше — промедление привело к росту цен на жилье.