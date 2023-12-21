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13:44, 21 декабря 2023Бывший СССР

Кадыров рассказал об успешной операции в Харьковской области

Кадыров рассказал об успешной боевой операции в районе Харьковской области

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Личный состав батальона «Запад-АХМАТ» и оперативный отряд «Ямала» из Белгорода провели успешную боевую операцию в районе населенного пункта Уды Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, под руководством командира Исмаила Агуева проведена операция по нейтрализации украинских нацистов и уничтожению опорного пункта противника. Для этого использовались координаты, добытые аэроразведкой. Затем по целям ударили минометным огнем, рассказал Кадыров.

«120-мм снаряды легли точно в цель, нанеся непоправимый урон как живой силе нацистов, так и опорному пункту. Благодарю наших отважных воинов за блестяще проведенную операцию! Так держать!» — уточнил глава Чечни.

Ранее Кадыров опубликовал видео атаки российских дронов в районе Клещеевки. «Регулярные атаки наших дронов не дают вздохнуть противнику в районе Клещеевки. Операторы БПЛА 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ совместно с бойцами 88-й бригады ЛНР здорово преуспевают в наступательных действиях», — прокомментировал он видео.

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      Анастасия Яланская
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