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11:48, 21 декабря 2023Ценности

Ким Кардашьян испугалась своей внешности со старящим фильтром

Фото: David Becker / Getty Images

Американская телезвезда Ким Кардашьян примерила на себе старящий фильтр и испугалась измененной внешности. Соответствующее видео опубликовал в TikTok ее визажист Ариэль Техаде.

43-летняя знаменитость посмотрела на свое лицо с популярным в соцсетях эффектом, который добавляет морщины на кожу. Таким образом человеку демонстрируют, как он будет выглядеть через 50 лет. Сама предпринимательница не оценила фильтр и начала прикрывать лицо руками. «Она не знала, что будет происходить», — подписал Техаде свой вирусный ролик.

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Зрителей развеселила реакция Кардашьян, о чем они написали в многочисленных комментариях. «Ее главный страх», «Это очень смешно», «Ким похожа на свою мать», — высказывались пользователи сети.

Ранее в декабре пользователи сети раскритиковали Ким Кардашьян из-за сумки за миллионы рублей. Тогда знаменитость заметили с огромной сумкой Hermès Birkin из крокодиловой кожи, стоимость которой составляет 110 тысяч долларов.

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      Карина Черных
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