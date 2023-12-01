Ким Кардашьян раскритиковали в сети из-за огромной сумки за 9,9 миллиона рублей

Пользователи сети раскритиковали американскую телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян из-за сумки за миллионы рублей. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Page Six.

43-летняя знаменитость была замечена во время прогулки по Нью-Йорку в черном спортивном костюме, вельветовых сапогах на шпильке и серой шубе. В одной руке она несла огромную сумку Hermès Birkin из крокодиловой кожи, стоимость которой составляет 110 тысяч долларов (9,9 миллиона рублей). Отмечается, что данное изделие предназначено для путешествий. Однако бизнесвумен решила использовать эту сумку как повседневную, набив ее до отказа, судя по снимкам, папками с документами.

Читатели портала не оценили образ Кардашьян, о чем написали в комментариях под материалом. «Сумка дурацкого вида», «Ей нужна эта огромная сумка, чтобы носить с собой все фотографии себя и своего эго», «Она заслуживает того, чтобы ее ограбили, потому что эта сумка ужасная», «Из этой сумки получится хороший мешок для стирки», «Она выглядит нелепо, неся ее. Что в ней вообще?», «Очень безвкусная», — высказывались они.

Ранее стилист Александр Рогов назвал новый модный тренд на грядущий сезон. Специалист отметил, что популярность обретут набитые до отказа сумки. Данную особенность он заметил на показах таких известных марок, как Hermes, Bottega Veneta и Miu Miu.