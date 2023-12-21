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23:17, 21 декабря 2023Мир

В Германии проговорились об интересе к литию из Донбасса

Депутат Кизеветтер: Европе нужны залежи лития в ДНР и ЛНР для энергоперехода

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Странам Европейского союза (ЕС) нужны залежи лития, которые находятся в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об интересе Европы проговорился депутат Бундестага от Христианско-демократического союза, эксперт по вопросам обороны Родерих Кизеветтер, пишет Ura.ru.

«Если Европа хочет осуществить энергопереход, то ей нужны собственные залежи лития», — отметил он. По словам политика, самые большие запасы находятся в регионах Донецка и Луганска.

Ранее стало известно, что технологическая зависимость стран ЕС от Китая может усилиться к 2030 году. Речь идет главным образом о поставках в регион литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов из КНР. В настоящее время на долю ЕС приходится более 50 процентов мирового рынка производства электролизеров.

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      Марина Совина
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