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13:38, 18 сентября 2023Экономика

Европе предрекли усиление зависимости от Китая

Reuters: технологическая зависимость ЕС от Китая может усилиться к 2030 году
СюжетСанкции против России:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Технологическая зависимость стран Евросоюза (ЕС) от Китая может усилиться к 2030 году. Речь идет главным образом о поставках в регион литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов из КНР, сообщает Reuters со ссылкой на документ, подготовленный властями председательствующей в ЕС Испании.

Зависимость Евросоюза в этой области в ближайшие семь лет может стать сопоставимой с той, какая была от России в области поставок энергоресурсов до февраля 2022 года и ввода масштабных международных санкций против Москвы. Недопущение подобного сценария станет одной из основных тем, которые будут обсуждаться 5 октября на саммите ЕС в испанской Гранаде.

В настоящее время на долю ЕС приходится более 50 процентов мирового рынка производства электролизеров. Однако в других ключевых сегментах — сборке литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов — позиции Европы оставляют желать лучшего, говорится в докладе.

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В качестве одного из вариантов снижения технологической зависимости европейских стран от Китая авторы документа предложили диверсифицировать маршруты поставок и нарастить импорт подобной продукции из африканских и латиноамериканских государств. Это поможет региону удовлетворить потребности в литий-ионных аккумуляторах, топливных элементах и электролизерах, которые, как ожидается, увеличатся в 10-30 раз в ближайшие годы.

Ранее об угрозе тесных экономических связей с Китаем для Германии и ЕС заявляла глава МИД ФРГ Анналена Бербок. На этом фоне она призвала европейские власти снизить зависимость от поставок продукции из КНР по аналогии с санкционными мерами против России. По словам министра, подобная политика в отношении Китая помогла бы Европе укрепить собственный суверенитет в различных отраслях экономики.

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    Анатолий Акулов
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