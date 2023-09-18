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12:25, 18 сентября 2023Экономика

В Германии сочли угрозой «тесные узы» с Китаем

Глава МИД Бербок: тесные экономические связи с КНР представляют угрозу для ЕС

Фото: Suo Takekuma / Reuters

Тесные экономические связи с Китаем представляют угрозу для Германии и Евросоюза. Властям ЕС необходимо сократить зависимость от поставок продукции из КНР по аналогии с санкционными мерами против России, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит Bloomberg.

«Если вы связаны слишком тесными узами, это может поставить под угрозу вас самих. Сокращение нашей зависимости было необходимо не только в отношении России, но и Китая», — заявила Бербок. По ее словам, подобная политика в отношении КНР помогла бы Европе укрепить собственный суверенитет в различных отраслях экономики.

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13 сентября президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о начале расследования по вопросам госсубсидий в отношении китайских электромобилей. По ее словам, цены на подобные авто из КНР, искусственно поддерживающиеся на низком уровне, способствовали их распространению на европейском рынке, тем самым нарушая основные принципы рыночной конкуренции.

В свою очередь, в Министерстве торговли КНР предупредили европейских коллег о негативном влиянии подобного расследования на экономические и торговые связи Китая и ЕС. В ведомстве допустили, что подобным образом европейские власти стремятся защитить собственную промышленность во имя «честной конкуренции».

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    Анатолий Акулов
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