Российские десантники уничтожили на Днепре моторные лодки ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении трех моторных лодок ВСУ на Днепре

Минобороны России сообщило об уничтожении российскими бойцами Воздушно-десантных войск (ВДВ) трех моторных лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре в Херсонской области с помощью FPV-дронов, передает РИА Новости.

«После запуска FPV-дрона оператор обнаружил цель — моторную лодку украинских формирований, перевозившую по реке Днепр вооруженное подразделение ВСУ до пяти человек», — заявили в ведомстве, уточнив, что впоследствии эта и две другие лодки были уничтожены.

Ранее журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер рассказал, что в немецких центрах, где бойцов ВСУ обучают эксплуатации танков Leopard 2, половина мест остается свободной из-за нехватки личного состава.