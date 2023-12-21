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05:18, 21 декабря 2023Мир

На Украине закончились экипажи для немецких танков

Welt : у ВСУ не хватает бойцов для обучения на немецких танках Leopard 2
СюжетМинобороны:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер рассказал, что в немецких центрах, где бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучают эксплуатации танков Leopard 2, половина мест остается свободной из-за нехватки личного состава.

Он указал на имеющиеся на Украине трудности с мобилизацией, подчеркнув, что слова президента страны Владимира Зеленского о просьбе командования ВСУ дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек шокировали украинцев.

«Мы слышим, например, также из Германии, что в учебных центрах, где проводится обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято лишь около половины мест. Это означает, что на данный момент не хватает людей для обучения», — заявил Ронцхаймер.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении российскими военнослужащими Западной группировки войск взводного опорного пункта, а также бойцов ВСУ на купянском направлении.

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      Марина Совина
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