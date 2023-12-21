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04:32, 21 декабря 2023Россия

Российские военные уничтожили взводный опорный пункт ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении взводного опорного пункта и бойцов ВСУ

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Минобороны России сообщило об уничтожении российскими военнослужащими Западной группировки войск взводного опорного пункта, а также бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, передает РИА Новости.

«В ходе выполнения боевой задачи военнослужащие бронегруппы и штурмового подразделения уничтожили замаскированный взводный опорный пункт и личный состав противника», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что российские танки обстреляли вражеские укрепления, после чего штурмовые отряды выбили солдат ВСУ с их позиций.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал полную капитуляцию ВСУ единственным возможным условием для начала переговоров с Киевом. Политик подчеркнул, что если в ближайшие годы не добиться выполнения целей специальной военной операции (СВО), то это придется делать следующему поколению.

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      Марина Совина
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