В Запорожской области назвали единственное условие для переговоров с Украиной

Балицкий назвал капитуляцию Киева единственным условием переговоров с Украиной

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал полную капитуляцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) единственным возможным условием для начала переговоров с Киевом. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я считаю, что хорошие переговоры — только полная капитуляция противника. Других переговоров не приемлю», — заявил он.

Политик подчеркнул, что если в ближайшие годы не добиться выполнения целей специальной военной операции (СВО), то это придется делать следующему поколению. По его словам, ВСУ должны капитулировать, а НАТО необходимо отвести свои войска на границы 1991 года, что станет залогом того, что сложившаяся ситуация не повторится в дальнейшем.

Ранее президент Чехии Петр Павел признал неудачу контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что операция не принесла ожидаемых результатов.