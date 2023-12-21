На Кубе заявили о планах расширить авиасообщение с Россией

Посол Кубы заявил о планах расширить авиасообщение с Россией

Куба и Россия собираются увеличить количество прямых авиарейсов. О планах расширить авиасообщение между государствами заявил посол латиноамериканской страны в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья, пишет ТАСС.

«Есть планы, — заявил высокопоставленный дипломат. — Растет туризм. Ожидаем, что в будущем году вырастет [число авиарейсов]».

Более того, посол сообщил, что по направлениям Москва — Гавана и Москва — Варадеро будет увеличена частота рейсов.

Ранее десятки пассажиров авиакомпании Nordwind застряли в аэропорту Кубы по меньшей мере на десять часов в ожидании рейса в Москву из-за отложенного прибытия самолета из российской столицы. Накануне лайнер вынужденно прервал полет в Варадеро и вернулся в Шереметьево из-за больного пассажира на борту.