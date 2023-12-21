Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 21 декабря 2023Путешествия

На Кубе заявили о планах расширить авиасообщение с Россией

Посол Кубы заявил о планах расширить авиасообщение с Россией

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Куба и Россия собираются увеличить количество прямых авиарейсов. О планах расширить авиасообщение между государствами заявил посол латиноамериканской страны в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья, пишет ТАСС.

«Есть планы, — заявил высокопоставленный дипломат. — Растет туризм. Ожидаем, что в будущем году вырастет [число авиарейсов]».

Более того, посол сообщил, что по направлениям Москва — Гавана и Москва — Варадеро будет увеличена частота рейсов.

Ранее десятки пассажиров авиакомпании Nordwind застряли в аэропорту Кубы по меньшей мере на десять часов в ожидании рейса в Москву из-за отложенного прибытия самолета из российской столицы. Накануне лайнер вынужденно прервал полет в Варадеро и вернулся в Шереметьево из-за больного пассажира на борту.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число жертв стрельбы в университете Праги выросло

      Популярная актриса высмеяла свой наряд на видео из-за одной детали

      Россиянин украл с работы сумку за три миллиона рублей из-за долга

      Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию из-за сигнала о возгорании двигателя

      Россиянам раскрыли способы сэкономить при продаже дачи

      В ДНР расстрелявшему 25 мирных жителей военному ВСУ вынесли приговор

      Названы лучшие игры года на PlayStation

      На Кубе заявили о планах расширить авиасообщение с Россией

      Женщина строго поговорила с лосем и спасла свою собачку

      «Представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь» Бойцы в зоне СВО призвали проверить голую вечеринку Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости