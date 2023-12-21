Reuters: из-за редкой ротации солдаты ВСУ страдают от кошмаров и стресса

Из-за редкой ротации бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) страдают от кошмаров, тревоги и стресса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя группы психологической поддержки при 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ Олега Гуковского.

Собеседник агентства уточнил, что военнослужащие имеют шанс остаться психически здоровыми, пребывая на фронте не более 45 дней. Однако украинские солдаты зачастую вынуждены находиться на передовой значительно дольше, регулярно сталкиваясь с сотрясениями и сильной боевой усталостью.

«Меня мучают кошмары, они изматывают меня. Когда у меня появляется время для отдыха, то я совсем не сплю», — рассказал журналистам один из военных ВСУ.

Ранее стало известно, что командование подразделениями Вооруженных сил Украины распространяет среди солдат слухи об ужасах российского плена. В том числе военнослужащим рассказывают, что попавшим в плен ломают пальцы и руки.