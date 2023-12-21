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12:57, 21 декабря 2023Россия

Начальник Генштаба России назвал основную задачу войска в зоне СВО в 2023 году

Герасимов: главной задачей в 2023 году было отражение контрнаступления ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главной задачей в 2023 году было отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Об обстановке в зоне проведения специальной военной операции (СВО) он рассказал в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году. Полный текст брифинга опубликован в Telegram-канале Минобороны.

В ходе контрнаступления ВСУ стремились нанести поражение российским войскам и перерезать сухопутный коридор в Крым, пояснил Герасимов.

Украинским войскам не удалось достичь поставленных целей даже с учетом помощи со стороны Запада и проводимой руководством страны «тотальной мобилизацией украинских граждан», отметил начальник Генштаба.

Группировка российских войск в зоне СВО расширяет зону контроля на всех направлениях и регулярно наносит поражение противнику, добавил Герасимов. Российские военнослужащие проявляют мужество и решимость при выполнении боевых задач, заключил он.

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      Алан Босиков
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