Начальник Генштаба России назвал основную задачу войска в зоне СВО в 2023 году

Герасимов: главной задачей в 2023 году было отражение контрнаступления ВСУ

Главной задачей в 2023 году было отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Об обстановке в зоне проведения специальной военной операции (СВО) он рассказал в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году. Полный текст брифинга опубликован в Telegram-канале Минобороны.

В ходе контрнаступления ВСУ стремились нанести поражение российским войскам и перерезать сухопутный коридор в Крым, пояснил Герасимов.

Украинским войскам не удалось достичь поставленных целей даже с учетом помощи со стороны Запада и проводимой руководством страны «тотальной мобилизацией украинских граждан», отметил начальник Генштаба.

Группировка российских войск в зоне СВО расширяет зону контроля на всех направлениях и регулярно наносит поражение противнику, добавил Герасимов. Российские военнослужащие проявляют мужество и решимость при выполнении боевых задач, заключил он.