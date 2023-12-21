Глава Генштаба рассказал о действиях Российской армии в зоне СВО

Глава ГШ Герасимов: ВС России ведут активную оборону и расширяют зону контроля

Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции (СВО) ведут активную оборону, расширяют зону контроля и удерживают рубежи. Так действия Российской армии описал начальник Генштаба России Валерий Герасимов, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

По словам Герасимова, зоны контроля расширяются на всех направлениях СВО, а противнику регулярно наносится огневое поражение. Действия российских военных Герасимов описал как мужественные и решительные.

«Российские военнослужащие мужественно и решительно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи», — заявил начальник Генштаба.

Как отметил Герасимов в ходе брифинга, главной задачей российских войск в 2023 году было отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины.