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12:55, 21 декабря 2023Россия

Глава Генштаба рассказал о действиях Российской армии в зоне СВО

Глава ГШ Герасимов: ВС России ведут активную оборону и расширяют зону контроля
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции (СВО) ведут активную оборону, расширяют зону контроля и удерживают рубежи. Так действия Российской армии описал начальник Генштаба России Валерий Герасимов, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

По словам Герасимова, зоны контроля расширяются на всех направлениях СВО, а противнику регулярно наносится огневое поражение. Действия российских военных Герасимов описал как мужественные и решительные.

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«Российские военнослужащие мужественно и решительно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи», — заявил начальник Генштаба.

Как отметил Герасимов в ходе брифинга, главной задачей российских войск в 2023 году было отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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      Марк Леонов
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