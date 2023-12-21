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13:11, 21 декабря 2023Путешествия

Назван самый дорогой горнолыжный курорт России

«Отелло»: самым дорогим горнолыжным курортом России назван «Домбай»

Фото: Unsplash

Эксперты сервиса бронирования от 2ГИС «Отелло» посчитали среднюю стоимость проживания на горнолыжных курортах России в новогодние праздники и определили топ самых доступных и самых дорогих. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Так, по данным специалистов, самым дорогим отечественным горнолыжным курортом назван «Домбай» в Карачаево-Черкесии. За ночь там путешественникам придется заплатить в среднем 16,1 тысячи рублей.

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На втором месте по дороговизне расположился курорт «Гора Соболиная» в Иркутской области (14,5 тысячи рублей), на третьем — «Шерегеш» в Кемеровской области (14,5 тысячи рублей).

Тем временем дешевле всего проживание обойдется в районе горнолыжного комплекса «Горный воздух» в Сахалинской области, где можно поселиться в среднем за 6 тысяч рублей в сутки. «Следом идут ГЛК "Большой Вудъявр" в Мурманской области (7,9 тысячи рублей) и "Благодать" в Белокурихе (9,3 тысячи рублей)», — пишут аналитики сервиса.

Ранее в декабре эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили рейтинг городов, отелям в которых туристы ставят наиболее высокие оценки. Так, местом с лучшими гостиницами названа сочинская Красная Поляна. Объекты размещения на популярном отечественном горнолыжном курорте набрали 9,33 из 10 баллов.

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      Фариза Бацазова
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