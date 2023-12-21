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19:08, 21 декабря 2023Культура

Названа дата начала съемок «Ведьмака» с Хемсвортом

Съемки четвертого сезона «Ведьмака» с Хэмсвортом стартуют весной 2024 года

Кадр: сериал «Ведьмак»

Съемки четвертого сезона сериала «Ведьмак» могут начаться весной 2024 года. Об этом сообщает портал Redanian Intelligence.

На данный момент конкретной даты начала съемок нет, при этом отмечается, что процесс, вероятно, стартует в марте или апреле следующего года. В предстоящем сезоне роль Геральта из Ривии исполнит актер Лиам Хемсворт.

Ранее режиссер «Ведьмака» Марк Йобст назвал причину, по которой канадский актер Генри Кавилл покинул шоу.

Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. Всего в серии девять произведений. В центре сюжета — ведьмак Геральт из Ривии, промышляющий уничтожением монстров. Последний роман «Саги о ведьмаке» «Сезон гроз» вышел в 2013 году. По мотивам книг была создана серия видеоигр.

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      Варвара Кошечкина
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