Режиссер «Ведьмака» объяснил уход Генри Кавилла из сериала

Режиссер «Ведьмака» объяснил, почему Генри Кавилл покинул сериал

Режиссер сериала «Ведьмак» Марк Йобст назвал причину, по которой канадский актер Генри Кавилл покинул шоу. Об этом он рассказал ScreenRant.

По словам кинематографиста, снявшего два эпизода фэнтезийного сериала, Кавилл устал после трех сезонов, так как выполнял все трюки самостоятельно. «Работа с ним — это работа с невероятным спортсменом, в первую очередь, который тренируется за несколько часов до и через несколько часов после того, как вы снимаете [сериал] в течение 12 часов, и который глубоко заботится о работе, которую он делает», — сказал режиссер.

Ранее сообщалось, что Кавилла, сыгравшего роль Геральта из Ривии в «Ведьмаке», могли исключить из съемок четвертого сезона в связи с его «токсичным» отношением к женщинам. О том, что актер покинет сериал, стало известно в октябре прошлого года. Роль Геральта перешла к актеру Лиаму Хемсворту. Одной из возможных причин ухода Кавилла называли его несогласие с тем, что киноадаптация не соответствует сюжету книг.