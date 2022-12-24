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23:49, 24 декабря 2022Культура

Генри Кавилла обвинили в «токсичном» отношении к женщинам на съемках «Ведьмака»

MSN: Генри Кавилла могли лишить роли в «Ведьмаке» из-за «токсичного» отношения к женщинам
Генри Кавилл

Генри Кавилл. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Генри Кавилл, сыгравший главную роль Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак» от Netflix, мог быть исключен из съемок четвертого сезона в связи с его «токсичным» отношением к женщинам. Об этом сообщает MSN со ссылкой на Deuxmoi.

Отмечается, что во время съемок второго и третьего сезонов сериала «что-то изменилось» и женщинам на площадке стало «по-настоящему невозможно» работать с актером. По словам инсайдера, проблема усугублялась тем, что шоураннер проекта — женщина.

Также издание пишет, что Кавилл пытался внести кардинальные изменения в сериал без ведома шоураннера.

Ранее стало известно о том, что Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак». Уточнялось, что роль Геральта перейдет к актеру Лиаму Хемсворту. Одной из возможных причин ухода Кавилла называли его несогласие с тем, что киноадаптация не соответствовует сюжету книг.

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Марина Совина
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