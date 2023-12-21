Politico: новое правительство Польши попыталось установить контроль над СМИ

Новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском попыталось установить контроль над такими СМИ, как государственное телевидение, радио и информационное агентство страны, руководство которыми осуществляют сторонники партии «Право и справедливость» (PiS), лишившейся власти по итогам парламентских выборов этого года. Об этом сообщает издание Politico.

«Утром в среду министр культуры Бартоломей Сенкевич уволил глав TVP [Польское телевидение], Польского радио и PAP [Польское агентство печати]. Министерство сослалось на осуществление прав собственности от имени Государственного казначейства, владение 100 процентами акций государственных медиакомпаний», — отмечает издание.

Авторы материала напоминают, что контроль СМИ сторонниками PiS сыграл важную роль в последних избирательных кампаниях. В частности, во время выборов 2023 года данные издания активно поддерживали партию и критиковали оппозицию во главе с Туском.

Ранее Туск отправил в отставку руководителей всех спецслужб Польши.