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18:23, 21 декабря 2023Силовые структуры

Обвиняемая в теракте Трепова получала от кураторов биткоины на криптокошелек

Дарья Трепова получила от кураторов 191,5 тыс. руб. в криптовалюте за задания

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получила от своих предполагаемых кураторов 191,5 тысячи рублей в криптовалюте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова прокурора Надежды Тихоновой.

В зале суда гособвинитель сообщила, что в телефоне Треповой обнаружили запись с адресом криптовалютного кошелька. Было установлено, что за несколько месяцев на него поступили биткоины на общую сумму, эквивалентную 191,5 тысячи рублей. При этом первая операция была совершена 15 декабря 2022, а последняя — 26 марта 2023 года. Из полученных средств обвиняемая вывела на свой банковский счет 132,6 тысячи рублей.

Ранее следователи сообщили, что кроме взрывчатки в статуэтке, которую Трепова принесла в кафе, был установлен и автомобильный GPS-трекер с прослушкой.

Взрыв в петербургском заведении произошел 2 апреля. В результате этого был взорван военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали 52 человека.

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