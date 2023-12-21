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10:02, 21 декабря 2023Ценности

Откровенные наряды в пайетках стали трендом у знаменитостей

Фото: @noholdenback

Откровенные наряды, покрытые блестящими пайетками, стали трендом у знаменитостей в 2023 году. Соответствующую подборку публикует Daily Star.

Среди звезд, последовавших тенденции, оказалась ведущая Аманда Холден, которая предпочла ярко-красный брючный костюм в сочетании с топом. В то же время поп-исполнительница Бейонсе сфотографировалась в трусах люксового бренда Prada за 2750 долларов (250 тысяч рублей), а певица Тейлор Свифт вышла в свет в серебристом платье длины макси.

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Кроме того, в покрытых брюках с аналогичным дизайном появилась на публике актриса София Вергара. В список любителей пайеток также попали звезды реалити-шоу Love Island Оливия Боуэн и Майя Джама, а также манекенщица Хлои Саксон и плюс-сайз-модель Лора Морган.

В сентябре Бейонсе снялась в откровенном платье без нижнего белья. Знаменитость разместила серию фото, на которых предстала в откровенном черном мини-платье, обшитом бисером, с прозрачными вставками.

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      Карина Черных
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