В США оправдали отсидевшего 48 лет за убийство мужчину

В США суд оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, отсидевшего 48 лет за убийство

Суд американского штата Оклахома оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, отсидевшего в тюрьме 48 лет за убийство. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Как уточнили журналисты, суд принял решение на основании конкретных и убедительных доказательств. По словам судьи округа Оклахома Эми Палумбо, преступление, в котором был обвинен американский гражданин, а затем приговорен к заключению и помещен в тюрьму, совершено не Симмонсом.

Симмонса в 1975 году приговорили к смертной казни. В 1977 году наказание заменили пожизненным заключением. Мужчина провел в тюрьме 48 лет, один месяц и 18 дней. Он вправе потребовать от штата компенсацию в размере 175 тысяч долларов.

В январе 2020 года в США оправдали невиновного 62-летнего заключенного Джерри Томаса, который 30 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление.

