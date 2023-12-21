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15:00, 21 декабря 2023Культура

Юрист рассказал о возможном наказании для Паши Техника после обращения Мизулиной

Юрист Русяев заявил, что Паше Технику может грозить десять лет колонии
Паша Техник

Паша Техник. Кадр: Паша Техник Live / YouTube

Рэперу Павлу Ивлеву, более известному как Паша Техник, может грозить штраф или тюремное заключение после обращения главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной в МВД. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с Life.

Он отметил, что наказание будет зависеть от того, к какой статье правоохранители отнесут деятельность Ивлева в социальных сетях. «Согласно части 1.1 статьи 6.13 ("Пропаганда наркотических средств") КоАП РФ, за пропаганду наркотиков с использованием интернета для блогеров предусмотрен штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, так что, если Пашу Техника решат привлечь по этой статье, штраф ему грозит сравнительно небольшой», — заявил юрист.

При этом он подчеркнул, что может быть возбуждено дело по статье 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. В таком случае рэперу грозит от трех до десяти лет колонии.

Ранее Екатерина Мизулина обвинила артиста в рекламировании магазинов с запрещенными веществами и распространении порнографических материалов и другого деструктивного контента.

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