Юрист рассказал о возможном наказании для Паши Техника после обращения Мизулиной

Юрист Русяев заявил, что Паше Технику может грозить десять лет колонии

Рэперу Павлу Ивлеву, более известному как Паша Техник, может грозить штраф или тюремное заключение после обращения главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной в МВД. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с Life.

Он отметил, что наказание будет зависеть от того, к какой статье правоохранители отнесут деятельность Ивлева в социальных сетях. «Согласно части 1.1 статьи 6.13 ("Пропаганда наркотических средств") КоАП РФ, за пропаганду наркотиков с использованием интернета для блогеров предусмотрен штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, так что, если Пашу Техника решат привлечь по этой статье, штраф ему грозит сравнительно небольшой», — заявил юрист.

При этом он подчеркнул, что может быть возбуждено дело по статье 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. В таком случае рэперу грозит от трех до десяти лет колонии.

Ранее Екатерина Мизулина обвинила артиста в рекламировании магазинов с запрещенными веществами и распространении порнографических материалов и другого деструктивного контента.