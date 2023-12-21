Пациенту российского онкодиспансера выдали полотенце с рисунком рака

В Магаданской области пациенту онкодиспансера выдали полотенце с рисунком рака

В Магаданской области пациенту онкологического диспансера выдали полотенце с рисунком рака. Об этом сообщает Telegram-канал Magadan_life и публикует снимок, сделанный, предположительно, в больничной палате.

Администрация диспансера закупила для проходящих лечение россиян полотенца со знаками зодиака. На одном из них был изображен рак и имеется соответствующая надпись. На обнародованном каналом снимке в углу изделия можно увидеть знаки, напоминающие штамп, который ставят в учреждениях для учета белья.

Получивший предмет личной гигиены с раком пациент подал жалобу в Минздрав региона. После этого руководство онкодиспансера заменило полотенце, сообщил каналу источник в Минздраве.

Ранее житель Волгограда засудил больницу за ложно диагностированный ему рак. Врачи заверили мужчину, жена которого находилась на третьем месяце беременности, что болезнь находится в терминальной стадии. Ошибка была выявлена после проведения дополнительных исследований. Суд признал требования горожанина обоснованными, он сообщил, что полностью удовлетворен принятым решением.