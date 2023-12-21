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07:36, 21 декабря 2023Мир

Госдеп предрек Польше лидерство в Евросоюзе

Rzeczpospolita: Госдеп США видит в Польше будущего лидера Евросоюза

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

США видят в Польше будущего лидера Европейского союза (ЕС), так как эта страна тратит больше многих на оборону, заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita заместитель американского госсекретаря по европейским делам Джеймс О'Брайен.

Он уточнил, что сотрудничество Вашингтона и Варшавы в сфере безопасности всегда было очень тесным. О'Брайен напомнил, что НАТО приняло решение об усилении восточного фланга.

«Сегодня две трети союзников тратят 2 процента от ВВП на оборону. Польша намного больше. Разработаны очень полезные планы региональной обороны, которые с каждым месяцем реализуются все лучше и лучше», — подчеркнул дипломат. Он предрек Польше лидерство в ЕС.

Ранее стало известно, что США и Польша подписали соглашение о выделении кредита Варшаве объемом 2 миллиарда долларов на модернизацию обороны.

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      Марина Совина
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