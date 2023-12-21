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10:01, 22 декабря 2023Забота о себе

Психолог предупредила об опасной причине чрезмерного дружелюбия

Психолог Левин: чрезмерное дружелюбие может быть признаком синдрома Вильямса

Фото: Helena Lopes / Unsplash

Чрезмерное дружелюбие к людям и оптимизм могут быть признаком редкого генетического заболевания — синдрома Вильямса, предупредила психолог Карен Левин. Чем это заболевание может быть опасно, она рассказала Business Insider.

Левин отметила, что синдром Вильямса — это врожденное и неизлечимое заболевание. Примерно у 80 процентов людей с этим синдромом наблюдаются различные патологии сердца, а три четверти из них имеют легкую или среднюю умственную отсталость. «Большинство детей и взрослых с самого раннего возраста и до старости обладают сильной потребностью в социуме. Они так настраиваются на вас и так хотят общаться, что это обезоруживает», — рассказала психолог о главной особенности людей с синдромом Вильямса.

Несмотря на дружелюбный характер и хорошие коммуникативные навыки, многие пациенты с этим заболеванием страдают от изоляции и одиночества, говорит Левин. По ее словам, они либо отпугивают людей чрезмерной доброжелательностью, либо сами перестают общаться, так как им кажется, что в них не заинтересованы. «Они могут встать слишком близко, или вдруг начать обниматься, могут относиться к незнакомцам как к старым друзьям, или слишком часто менять темы. Им постоянно хочется испытывать больше моментов сильной эмоциональной связи», — объяснила Левин.

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