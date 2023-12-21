В старом шаровом скоплении обнаружили три новых пульсара

Радиотелескоп FAST обнаружил три новых пульсара в скоплении М15

Астрономы с помощью радиотелескопа FAST обнаружили три новых пульсара в старом галактическом шаровом скоплении М15. Два из них оказались длиннопериодическими пульсарами, а третий классифицируется как миллисекундный пульсар. Об открытии сообщается на сервере препринтов arXiv.

М15 располагается примерно в 35 700 световых годах от Земли и представляет собой шаровое скопление с радиусом примерно 88 световых лет и оценочной массой 560 тысяч Солнц. В ходе предыдущих наблюдений были найдены девять пульсаров, и, согласно результатам моделирования, это скопление является одним из наиболее богатых пульсарами.

Новые пульсары получили обозначения PSR J2129+1210J, PSR J2129+1210K и PSR J2129+1210L. PSR J2129+1210J представляет собой изолированный пульсар с периодом вращения примерно 11,84 миллисекунды, а его мера дисперсии, определяющая число преломляющих радиолучи электронов между наблюдателем и пульсаром, равна 66,68 парсека на кубический сантиметр (пк/см3). PSR J2129+1210K имеет период вращения около 1,93 секунды и показатель дисперсии 68,01 пк/см3.

PSR J2129+1210L с периодом вращения 3,96 секунды является самым долгопериодическим пульсаром шарового скопления, известным на сегодняшний день. Мера дисперсии этого пульсара оказалась равной примерно 67,1 пк/см3.

Исследователи отмечают, что точное положение PSR J2129+1210K и PSR J2129+1210L остается неизвестным, но они, скорее всего, находятся не слишком далеко от ядра М15.