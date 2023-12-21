Путин разрешил продать российское предприятие «дочки» американской корпорации

Путин разрешил продать химическое предприятие «дочки» американской Dow в России

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому зарегистрированной в Нидерландах «дочке» американской химической корпорации Dow разрешается продать предприятие по производству полимерных дисперсий «Финндисп».

«Разрешить совершение сделок по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Финндисп", принадлежащих Дау Юроп Холдинг Б.В», — говорится в документе. Покупатель в рамках предстоящей сделки в нем не указан.

Принадлежащий Dow Europe Holding B.V завод расположен в подмосковном Раменском. Как следует из информации, размещенной на сайте компании, в России она присутствует более 40 лет, а помимо подмосковного предприятия в стране у нее есть завод по выпуску полиуретановых систем во Владимире («Дау Изолан»). В России Dow также владеет ООО «Эксплуатационные материалы Русь», продающим детали машин, и ООО «Дау кемикал», торгующей промышленными химикатами, пишет «Коммерсантъ».

В конце ноября сообщалось, что Путин разрешил ООО «ПСК — Новые решения» купить бизнес американского производителя техники Caterpillar, покинувшего российский рынок.