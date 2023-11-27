Путин разрешил купить бизнес ушедшего из России производителя техники
Президент России Владимир Путин разрешил купить бизнес американского производителя техники Caterpillar. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Право на приобретение активов ушедшей с рынка компании получило ООО «ПСК — Новые решения». Также глава государства одобрил покупку 100 процентов долей российских активов немецкого производителя автомобильных деталей Schaeffler — покупателем станет российская компания ООО «ПромАвтоКонсалт».
Американский производитель строительной техники Caterpillar завершил работу в России 10 марта 2022 года. Компания сообщила, что из-за начала конфликта на Украине возникли проблемы в цепочке поставок, поэтому производственные мощности в стране будут приостановлены. Завод Caterpillar в Тосно работал с 2000 года, он выпускал две модели экскаваторов и карьерных самосвалов. Также у компании был филиал в Новосибирске, производящий кузова для техники.
В марте 2023 года Минпромторг внес запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar в список товаров для параллельного импорта. Помимо них, в перечень включили производителей одежды, косметики и парфюмерии, а также бренды моторных масел Shell Helix, Rimula, бытовой техники Zanussi, Wahl и другие торговые марки.