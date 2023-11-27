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18:48, 27 ноября 2023Экономика

Путин разрешил купить бизнес ушедшего из России производителя техники

Путин разрешил купить активы производителя техники Caterpillar в России

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин разрешил купить бизнес американского производителя техники Caterpillar. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Право на приобретение активов ушедшей с рынка компании получило ООО «ПСК — Новые решения». Также глава государства одобрил покупку 100 процентов долей российских активов немецкого производителя автомобильных деталей Schaeffler — покупателем станет российская компания ООО «ПромАвтоКонсалт».

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Американский производитель строительной техники Caterpillar завершил работу в России 10 марта 2022 года. Компания сообщила, что из-за начала конфликта на Украине возникли проблемы в цепочке поставок, поэтому производственные мощности в стране будут приостановлены. Завод Caterpillar в Тосно работал с 2000 года, он выпускал две модели экскаваторов и карьерных самосвалов. Также у компании был филиал в Новосибирске, производящий кузова для техники.

В марте 2023 года Минпромторг внес запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar в список товаров для параллельного импорта. Помимо них, в перечень включили производителей одежды, косметики и парфюмерии, а также бренды моторных масел Shell Helix, Rimula, бытовой техники Zanussi, Wahl и другие торговые марки.

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      Вячеслав Агапов
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