Раскрыт райдер Григория Лепса

Райдер Григория Лепса включает три сырых яйца и качественную туалетную бумагу

Российский эстрадный певец Григорий Лепс ждет, что заказчики выступлений предоставят ему три сырых яйца и качественную туалетную бумагу. Райдер артиста раскрыл Telegram-канал RT.

Кроме того, райдер певца включает требование о том, что в гримерке должен быть различный алкоголь — бутылка белого сухого вина, бутылка красного сухого и виски.

Подчеркивается, что заказчик должен оплатить приезд Лепса и еще 18 человек. При этом артист готов добираться до места выступления на поезде, если время в пути составляет менее 12 часов. Если коллектив летит на самолете, то певцу и еще одному человеку должны предоставить место в бизнес-классе, другим — в экономе. Также отмечается, что в некоторых случаях может быть запрошен частный самолет.

Исполнителю важно, чтобы его встретил водитель на автомобиле марки Lexus 570, Toyota Land Cruiser 200/300, Mercedes S 222/223 или BMW 7 (не раньше 2018 года выпуска) с возможностью курения в салоне. Проживать Лепс согласен только в пятизвездочной гостинице, в номере люкс. Личную охрану артист не требует, но в райдере указано, что в зале на тысячу зрителей безопасность должны обеспечивать не менее шести-восьми человек.

Ранее были раскрыты размер гонорара за часовое выступление и райдер группы «Би-2», участники которой покинули Россию.